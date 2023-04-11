Володин заявил о принятии в I чтении закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Законопроект предлагает запретить продажу всех видов вейпов - в том числе и безникотиновых.

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Государственная дума России в первом чтении приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов. Запрет касается также устройств, не содержащих никотин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей», - отметил Володин в своем Telegram-канале.

Ранее глава Комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Артем Метелев рассказал «Звезде» об инициативах по борьбе с зависимостью от электронных устройств для курения. По словам депутата, сейчас в стране наблюдается повальное увлечение «электронками» среди молодежи.