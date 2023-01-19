В стране и мире Глава Комитета молодежи ГД рассказал об инициативах по борьбе с «вейпоманией» Алексей Курильченко По словам депутата, в России последние несколько лет дети начали массово курить вейпы - некоторые делают это даже в школах. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Joseph Dacalanio, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Артем Метелев прокомментировал предложение спикера ГД Вячеслава Володина рассмотреть запрет вейпов в России. По словам депутата, сейчас в стране наблюдается повальное увлечение «электронками» среди молодежи. «Мы видим, что за последние несколько лет "вейпомания" охватила большинство молодежи. Можно идти по улице - у каждого третьего-четвертого эти цветные "свистелки", которые становятся предметом быта. Каждый начинает курить, причем везде - в кафе, парках, библиотеках... Даже в школах. По мнению тех, с кем я общался, каждый второй школьник курит прямо в коридорах, это недопустимо. Тем более мы не знаем до конца, насколько вредны эти устройства», - заявил депутат. В комитете на данный момент разрабатываются инициативы, которые позволят ограничить доступ детей к вейпам. «В регионах существует правовой пробел, когда в ряде регионов запрещены вейпы для подростков, но не запрещены комплектующие к ним... Нужно разобраться, как вообще поступает весь этот оборот к нам в страну, усилить таможенный контроль, лицензирование. Ну и, конечно, популяризация здорового образа жизни, нужно рассказать ребятам о вреде вейпов и прививать им культуру спорта, здорового образа жизни», - рассказал Метелев. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов из-за их популярности у школьников. В Роспотребнадзоре инициативу поддержали. Экспертное мнение и аналитика