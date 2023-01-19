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Глава Комитета молодежи ГД рассказал об инициативах по борьбе с «вейпоманией»

Алексей Курильченко
17:38 19.01.2023
По словам депутата, в России последние несколько лет дети начали массово курить вейпы - некоторые делают это даже в школах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Joseph Dacalanio, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Артем Метелев прокомментировал предложение спикера ГД Вячеслава Володина рассмотреть запрет вейпов в России. По словам депутата, сейчас в стране наблюдается повальное увлечение «электронками» среди молодежи.

«Мы видим, что за последние несколько лет "вейпомания" охватила большинство молодежи. Можно идти по улице - у каждого третьего-четвертого эти цветные "свистелки", которые становятся предметом быта. Каждый начинает курить, причем везде - в кафе, парках, библиотеках... Даже в школах. По мнению тех, с кем я общался, каждый второй школьник курит прямо в коридорах, это недопустимо. Тем более мы не знаем до конца, насколько вредны эти устройства», - заявил депутат.

В комитете на данный момент разрабатываются инициативы, которые позволят ограничить доступ детей к вейпам.

«В регионах существует правовой пробел, когда в ряде регионов запрещены вейпы для подростков, но не запрещены комплектующие к ним... Нужно разобраться, как вообще поступает весь этот оборот к нам в страну, усилить таможенный контроль, лицензирование. Ну и, конечно, популяризация здорового образа жизни, нужно рассказать ребятам о вреде вейпов и прививать им культуру спорта, здорового образа жизни», - рассказал Метелев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов из-за их популярности у школьников. В Роспотребнадзоре инициативу поддержали.

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