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В Ростовской области более 20 полицейских стали фигурантами дела о поборах с предпринимателей

Игнат Далакян
14:06 11.04.2023
Фигуранты дела в результате преступной деятельности получили взятки на общую сумму не менее 25 миллионов рублей.
В Ростовской области более 20 полицейских стали фигурантами дела о поборах с предпринимателей
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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В Ростовской области более 20 полицейских стали фигурантами дела о поборах с предпринимателей.

По данным следствия, деньги собирали за непривлечение их к административной и иной ответственности. Возглавлял преступную группу бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ростову Дмитрий Рыбалко.

«Сейчас совместно с ГУСБ МВД России проводятся более 40 обысков по местам службы и жительства подозреваемых», - говорится в Telegram-канале СК РФ.

Согласно сообщению СК РФ, вымогатели заставляли местных бизнесменов платить им ежемесячно от трех до 50 тысяч рублей. Злоумышленники в сумме получили взятки на 25 миллионов рублей, отметили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет России задержал врача, который вымогал деньги за перевозку задыхающегося ребенка.

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