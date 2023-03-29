В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следователи задержали врача, вымогавшего деньги за перевозку задыхающегося ребенка

Игнат Далакян
17:12 29.03.2023
Сотрудники СК РФ намерены в ближайшее время обратиться в суд об избрании меры пресечения подозреваемому.
Следователи задержали врача, вымогавшего деньги за перевозку задыхающегося ребенка
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Читайте нас на:

Следственный комитет Российской Федерации задержал врача-вымогателя, который выгнал из машины скорой помощи мать с задыхающимся сыном в подмосковном Видном.

Как передает «360», задержанный работает врачом в частной медицинской организации. Сообщается, что следователи провели обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Кроме того, были опрошены потерпевшие и сотрудники организации, где работал врач-вымогатель.

Сотрудники СК РФ намерены обратиться в суд об избрании меры пресечения для задержанного в ближайшее время.

Ранее следователи завели уголовное дело на врача, который вымогал деньги за перевозку умирающего ребенка в медицинское учреждение. Инцидент произошел в городе Видное. Сообщалось, что врач потребовал 100 тысяч рублей за перевозку подростка с двусторонней пневмонией.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:05 Спорт
Видео
Гимнаст Далалоян назвал разрушительным запрет МОК выступать спортсменам из «силовых» клубов
17:12 В стране и мире
Следователи задержали врача, вымогавшего деньги за перевозку задыхающегося ребенка
14:50 Армия
Видео
В МО РФ заявили о поражении четырех пунктов управления украинских боевиков
14:46 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что взаимодействие с ключевыми зарубежными странами должно выходить за рамки торговли
13:50 В стране и мире
Видео
Замглавы МИД Рябков заявил, что выгоняющих монахов УПЦ из лавры ждет суд истории
Популярное
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.