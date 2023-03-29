Следователи задержали врача, вымогавшего деньги за перевозку задыхающегося ребенка
Следственный комитет Российской Федерации задержал врача-вымогателя, который выгнал из машины скорой помощи мать с задыхающимся сыном в подмосковном Видном.
Как передает «360», задержанный работает врачом в частной медицинской организации. Сообщается, что следователи провели обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Кроме того, были опрошены потерпевшие и сотрудники организации, где работал врач-вымогатель.
Сотрудники СК РФ намерены обратиться в суд об избрании меры пресечения для задержанного в ближайшее время.
Ранее следователи завели уголовное дело на врача, который вымогал деньги за перевозку умирающего ребенка в медицинское учреждение. Инцидент произошел в городе Видное. Сообщалось, что врач потребовал 100 тысяч рублей за перевозку подростка с двусторонней пневмонией.