Следователи задержали врача, вымогавшего деньги за перевозку задыхающегося ребенка

Сотрудники СК РФ намерены в ближайшее время обратиться в суд об избрании меры пресечения подозреваемому.

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Следственный комитет Российской Федерации задержал врача-вымогателя, который выгнал из машины скорой помощи мать с задыхающимся сыном в подмосковном Видном.

Как передает «360», задержанный работает врачом в частной медицинской организации. Сообщается, что следователи провели обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Кроме того, были опрошены потерпевшие и сотрудники организации, где работал врач-вымогатель.

Сотрудники СК РФ намерены обратиться в суд об избрании меры пресечения для задержанного в ближайшее время.

Ранее следователи завели уголовное дело на врача, который вымогал деньги за перевозку умирающего ребенка в медицинское учреждение. Инцидент произошел в городе Видное. Сообщалось, что врач потребовал 100 тысяч рублей за перевозку подростка с двусторонней пневмонией.