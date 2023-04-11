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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского радиолокатора комплекса С-300

13:13 11.04.2023
Позиция вражеского радиолокатора была вскрыта в районе населенного пункта Миролюбовка в Запорожской области.
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского радиолокатора комплекса С-300
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского радиолокатора наведения целей комплекса С-300. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, удалось уничтожить украинский склад артиллерийских боеприпасов. Он находился в районе Очеретино в ДНР и принадлежал 110-й мехбригаде противника. 

Еще российские военные уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. Это произошло в районе Дылеевки на территории ДНР. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 74 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска неприятеля в 97 районах. 

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также управляемый реактивный снаряд GLSDB. Были сбиты девять вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка (ДНР), а также в районах Маринского и Новой Маячки в Херсонской области. 

С начала спецоперации враг недосчитался 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 736 беспилотников, 415 ЗРК, 8 626 танков и других боевых бронированных машин, 1 079 боевых машин РСЗО, 4 563 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 426 единиц специальной военной техники. 

Ранее сообщалось о том, что украинские боевики провалили попытки вернуть потерянные позиции на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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