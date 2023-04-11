МО РФ: враг провалил попытки вернуть потерянные позиции на Краснолиманском направлении
Минобороны России сообщает о неудачных попытках украинских боевиков вернуть потерянные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«На Краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть потерянные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки войск "Центр" атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе и технике», - заявил Савчук.
Кроме этого, Александр Савчук рассказал об ударе российских артиллеристов по противнику на Червоно-Дибровском участке. Там российские военные вскрыли перемещение боевиков и техники 58-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой и 5-й нацгвардейской бригад. Понесший потери противник рассредоточился в лесном массиве.
Активно работала и авиация группировки. По словам начальника пресс-центра, бомбардировочная авиация била по объектам противника, а армейская и штурмовая налетела на огневые средства и живую силу врага, поражая их неуправляемыми ракетами.
Ранее Минобороны России показало кадры захвата опорного пункта украинских боевиков от первого лица.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.