МО РФ: враг провалил попытки вернуть потерянные позиции на Краснолиманском направлении

Пытавшиеся атаковать украинские боевики попали под удар российской артиллерии, понеся потери в живой силе и технике.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о неудачных попытках украинских боевиков вернуть потерянные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть потерянные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки войск "Центр" атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе и технике», - заявил Савчук.

Кроме этого, Александр Савчук рассказал об ударе российских артиллеристов по противнику на Червоно-Дибровском участке. Там российские военные вскрыли перемещение боевиков и техники 58-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой и 5-й нацгвардейской бригад. Понесший потери противник рассредоточился в лесном массиве.

Активно работала и авиация группировки. По словам начальника пресс-центра, бомбардировочная авиация била по объектам противника, а армейская и штурмовая налетела на огневые средства и живую силу врага, поражая их неуправляемыми ракетами.

Ранее Минобороны России показало кадры захвата опорного пункта украинских боевиков от первого лица.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.