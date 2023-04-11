Опубликованы кадры уничтожения ракеты HIMARS из ЗРК «Бук» в зоне СВО

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Расчеты ЗРК «Бук-М3» сбили выпущенную из РСЗО HIMARS вражескую ракету на Запорожском направлении в зоне спецоперации. Кадры уничтожения ракеты попали на видео.

«Поставленная задача была выполнена. Цель шла на высоте 22 км со скоростью 720 метров в секунду. Для нас подобные цели считаются очень простыми в плане обнаружения», - рассказал командир зенитно-ракетной батареи Алексей.

Убедиться, что цель поражена, можно за специальным монитором. Каждая точка на экране - это объект в воздухе. Все «свои» известны и отвечают на запросы. «Чужих» выдает скорость и траектория.

Комплекс одновременно держит на сопровождении дюжину воздушных целей. Все они отображаются на мониторах.

Американские ракеты реактивной артиллерии на Запорожском и Херсонском направлениях сбивают часто. И часто летят они к мирным объектам и гражданской инфраструктуре. Эффективность работы ПВО в южном секторе подтверждают ежедневные военные сводки и личные наблюдения бойцов.

Ударные беспилотники попадают в поле зрения «Бука» все реже и реже. Возможно, это связано с тем, что у противника их становится меньше. Еще реже замечают авиацию, которой тоже почти не осталось.

Однако зенитчики сохраняют бдительность и ведут непрерывный контроль воздушного пространства. При необходимости им понадобится всего лишь 30 секунд, и пункт боевого управления будет готов отразить угрозу.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко.

Ранее «Звезда» показала кадры траншей в человеческий рост, а также постов связи и наблюдения у берега Днепра. Здесь противников разделяет только река, поэтому находиться на открытой местности опасно - вражеские снайперы могут заметить и открыть огонь.