Бойцы ВС РФ показали траншеи в человеческий рост и посты связи и наблюдения у Днепра

В этом подразделении «боевое братство» - не просто слова. Два брата с позывными «Русак» и «Заяц» служат вместе и планируют вместе вернуться домой. Разумеется, с победой.

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Днепропетровский рубеж - место, где только река разделяет противников. Весь левый берег - одна неприступная стена, между берегами 5 километров.

У самой кромки воды расставлены минные заграждения, это одна из причин, почему нельзя выйти прямо на берег. Можно попробовать переплыть Днепр, но обойти заминированные участки у неприятеля, как поясняют бойцы, здесь все равно не получится.

Подолгу оставаться на открытой местности здесь опасно из-за снайперов. Все перемещения осуществляются по траншеям. Они здесь выкопаны с запасом, в полный рост.

Посты связи найти в лабиринтах траншей сложно, а вот кухню - легко. Как рассказали военнослужащие, здесь готовят по-ресторанному вкусно, ведь в подразделении служит бывший сотрудник мишленовского ресторана.

«Я шеф-повар, мой профиль - морепродукты, занимаюсь этим уже много лет. Начинал в Москве у Кости Ивлева, потом уехал в Данию, в Копенгаген, там работал в ресторане "Гераниум". Работал в Красной Поляне, работал в Краснодаре, сейчас вот работаю здесь в ресторане "У Соломона"», - поделился он.

Так бойцы в шутку называют солдатскую столовую, по позывному командира бригады. Кормят военнослужащих здесь не только солдатской кашей. Набор продуктов позволяет приготовить что-то оригинальное.

«Боевое братство» для военнослужащих этого подразделения не просто слова. Защита своих границ здесь дело общее, для кого-то даже семейное. Здесь, например, служат бойцы с позывными «Русак» и «Заяц» - родные братья.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко.

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