Прихожане не пустили комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру

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К Киево-Печерской лавре приехали члены спецкомиссии по приемке имущества. Еще на походе их встретили верующие, которые провели всю ночь в стенах монастыря, опасаясь силового захвата. Ровно в полночь закончился срок ультиматума, который монахам поставили украинские власти. В УПЦ считают, что действия Киева незаконны и подали иск в суд. Первое заседание назначено на 26 апреля. Наместник лавры митрополит Павел записал гневное видеообращение к президенту Украине Владимиру Зеленскому, напомнив ему о каре небесной. Константин Исаев следит за развитием событий в центре Киева.

Члены комиссии от заповедника «Киево-Печерская лавра» пытаются зайти на территорию монастыря, прихожане, как могут, сдерживают незаконное вторжение. Именно заповедник в одностороннем порядке расторг договор аренды и потребовал выселения монахов, и теперь его представители пришли описывать имущество.

В Киево-Печерской лавре молебны не прекращаются практически ни на минуту. Сотни людей еще накануне пришли по призыву настоятеля. Многие не ушли и ночью, спали прямо на полу храмов, опасаясь, что в любую минуту может начаться штурм лавры.

Действующий киевский режим способен воевать только с самыми беззащитными. Украинские власти пытаются лишить православный мир одного из древнейших монастырей. От имени тех, кто не подчинился незаконному ни с юридической, ни с моральной точки зрения требованию гражданских властей к представителям церкви, выступил настоятель лавры, митрополит Павел.

«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» - заявил в видеобращении митрополит Павел.

Срок ультиматума, объявленного украинским Минкультом монахам и семинаристам Киево-Печерской лавры истек накануне. Власти требуют от них либо перейти к раскольникам - в так называемую ПЦУ, либо покинуть стены монастыря. Священнослужители подчиняться отказались и подали иск в суд. И до вынесения решение по нему, любые действия комиссий от заповедника считают незаконными.

«А зачем нам к чему-то призывать? Министр культуры сказал, что хотят сделать из лавры музей. Этого достаточно, чтобы сюда пришли люди и вынесли этого министра культуры как в Советское время», - сказал митрополит Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ.

На фоне этих событий вдвойне кощунственным выглядит приглашение Вашингтоном Владимира Зеленского на форум «Саммит за демократию», где как раз звучат лозунги о свободе личности, слова, совести и вероисповедания.

«Разве здесь не знают, что на Украине уже давно выдавливаются священнослужители, проводятся унизительные обыски в храмах, захватываются соборы, притесняются верующие, которым грозят физической расправой и лишением гражданства. Не поддается объяснению приглашение организаторами форума Зеленского, устроившего вакханалию беззакония ради раскола православного мира. Чему может научить данный персонаж?» - отметил Анатолий Антонов, посол России в США.

Сейчас в лавре продолжается богослужение, его проводит предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата - митрополит Онуфрий. К монастырю стянуты значительные силы полиции, но пока силовики не вмешиваются в конфликт. По данным очевидцев прихожанам удалось отстоять святыню - членов комиссии не пропустили.

Киевский суд объявил, что рассмотрит поданный монахами Киево-Печерской лавры иск только 26-го апреля.



