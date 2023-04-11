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МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке ВДВ продолжают бои за центр Артемовска

13:08 11.04.2023
За сутки в районе Артемовска российская авиация совершила 11 самолетовылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 48 огневых задач.
МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке ВДВ продолжают бои за центр Артемовска
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали о вытеснении украинских боевиков к западным окраинам Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», - сказал Конашенков.

Ракетчики и артиллеристы «Южной» группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают поддержку наступлению, добавил представитель российского оборонного ведомства. Конашенков уточнил, что за сутки российская авиация выполнила 11 вылетов в район Артемовска для поддержки наступательных действий, а ракетчики и артиллеристы выполнили 48 огневых задач.

Представитель Минобороны озвучил суточные потери украинских вооруженных формирований на Донецком направлении. По словам Конашенкова, они превысили 450 человек. Помимо живой силы, украинская сторона понесла потери в военной технике. Уничтожены три украинских танка, три БМП, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, буксируемые гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50.

Кроме того, в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского радиолокатора комплекса С-300.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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