МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке ВДВ продолжают бои за центр Артемовска
В Минобороны России рассказали о вытеснении украинских боевиков к западным окраинам Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», - сказал Конашенков.
Ракетчики и артиллеристы «Южной» группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают поддержку наступлению, добавил представитель российского оборонного ведомства. Конашенков уточнил, что за сутки российская авиация выполнила 11 вылетов в район Артемовска для поддержки наступательных действий, а ракетчики и артиллеристы выполнили 48 огневых задач.
Представитель Минобороны озвучил суточные потери украинских вооруженных формирований на Донецком направлении. По словам Конашенкова, они превысили 450 человек. Помимо живой силы, украинская сторона понесла потери в военной технике. Уничтожены три украинских танка, три БМП, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, буксируемые гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50.
Кроме того, в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского радиолокатора комплекса С-300.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.