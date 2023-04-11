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Яровая сообщила о фактах биотерроризма на территории луганской школы

Марина Крижановская
11:47 11.04.2023
Она рассказала о разбросанных зараженных поддельных копиях денежных купюр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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На территории луганской школы установлены акты биотерроризма. В частности, речь идет о разбросанных поддельных копиях денежных купюр, зараженных штаммом азиатского туберкулеза.

Об этом сообщила сопредседатель Комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая. Данной информацией она поделилась со «Звездой».

«Экспертиза, которую мы провели, подтвердила, что данные купюры могли быть заражены исключительно в лабораторных условиях, что на этих купюрах даже после двукратной обработки оставался живым штамм азиатского туберкулеза», - сказала Яровая.

Она добавила, что данный факт нужно соотнести с тем, что на самой Украине из-за разрушительных действий здравоохранения, которые были совершены главой Минздрава - гражданкой США Супрун, «была вообще полностью ликвидирована система вакцинации, диспансеризации и вообще была ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба».

В марте Ирина Яровая сообщала, что под видом биолабораторий на Украине создавались и работали объекты НАТО. Американские специалисты проводили медицинские опыты не только на животных, но и на украинских националистах. У России имеются в распоряжении доказательства таких экспериментов.

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