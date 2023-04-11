Российский боец UFC Махачев защитит титул чемпиона в октябре в Абу-Даби

Ему будет противостоять победитель, который определится по итогу турнира UFC 288 7 мая в Лас-Вегасе.

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Российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона на турнире UFC 294.

Он состоится в Абу-Даби. Ему будет противостоять победитель турнира UFC 288, который пройдет 7 мая в Лас-Вегасе.

Тогда в поединке встретятся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Об этом рассказал бывший боец Чейл Соннен в эфире The MMA Hour.

Ислам Махачев имеет 12 побед подряд. Свой титул чемпиона он завоевал 22 октября прошлого года.

В феврале этого года россиянин Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали предпочтение Махачеву.