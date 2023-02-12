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Махачев победил Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Ян Брацкий
09:30 12.02.2023
Теперь в активе российского чемпиона Ислама Махачева 24 победы в UFC и всего одно поражение.
Махачев победил Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
© Фото: Louis Grasse, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив австралийца Александра Волконовски. Поединок прошел на родине последнего в Перте. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали предпочтение россиянину выставив оценки - 48:47, 48:47, 49:46, пишет ТАСС.

На счету 31-летнего россиянина 24 победы и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Одержав верх над Волконовски он продлил беспроигрышную серию до 12 боев. Александру Волкановски 34 года. Всего в смешанных единоборствах он одержал 25 побед и потерпел два поражения.

Ранее стало известно о решении непобедимого чемпиона Хабиба Нурмагомедова уйти из единоборств. Чемпион объяснил свое решение желанием проводить больше времени со своей семьей. Нурмагомедов - всемирно известный российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. На профессиональном ринге с 2012 года провел 29 поединков без единого поражения.

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