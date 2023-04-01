Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Новосибирской области

В результате аварии пострадали восемь человек, трем из них понадобилась госпитализация.

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В Новосибирской области произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиле. Отмечено, что автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок. По данным властей Новосибирской области, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь числятся пострадавшими.

«По предварительной информации, водитель автобуса 1981 года рождения в зоне разрешённого обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем Шевроле Нива, ехавшим во встречном направлении. Мужчина 1983 года рождения, управлявший Нивой, погиб», - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Новосибирской области.

Уточняется, что все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Госпитализировали двух взрослых и одного ребенка, они получили повреждения средней тяжести.

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