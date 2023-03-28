Ресторатор и ТВ-эксперт Алексей и Светлана Левины погибли в ДТП под Орлом

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Известный российский кондитер Алексей Левин и его жена, эксперт по судебным делам в шоу Андрея Малахова Светлана погибли в ДТП в Орловской области. С ними в автомобиле также находились брат Алексея и племянник.

Трагедия произошла на 306-м километре федеральной магистрали «Крым» в Мценском районе. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где врезался в автомобиль Левина. Его супруга Светлана и брат погибли на месте аварии, сам он умер от полученных ран по пути в больницу, сообщает Mash.

Племяннику ресторатора удалось выжить, его успели довезти до реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.