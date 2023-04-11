В Европе дали прогноз по отмене ограничений на полеты в РФ

Специалисты из Европы утверждают, что к концу 2029 года не ожидается возвращения к «нормальным» маршрутам.

© Фото: Andrew Surma, ZUMAPRESS, Globallookpress

Аналитики Европейской организации по безопасности воздушной навигации спрогнозировали, что ограничения на воздушные перевозки на территорию Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Молдавии останутся как минимум до конца 2029 года.

Как передает «360», эксперты уверены, что к завершению указанного срока не ожидается возвращения к «нормальным» маршрутам.

Напомним, что страны Европейского союза закрыли воздушное пространство для зарегистрированных в РФ самолетов в феврале 2022 года.

Ранее Сирия разрешила российским гражданским самолетам осуществлять перелеты через свое воздушное пространство. Такой альтернативный вариант перелетов был связан с ограничением авиаперевозок для компаний из России через воздушное пространство Иордании.