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В Европе дали прогноз по отмене ограничений на полеты в РФ

Игнат Далакян
11:29 11.04.2023
Специалисты из Европы утверждают, что к концу 2029 года не ожидается возвращения к «нормальным» маршрутам.
В Европе дали прогноз по отмене ограничений на полеты в РФ
© Фото: Andrew Surma, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Аналитики Европейской организации по безопасности воздушной навигации спрогнозировали, что ограничения на воздушные перевозки на территорию Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Молдавии останутся как минимум до конца 2029 года.

Как передает «360», эксперты уверены, что к завершению указанного срока не ожидается возвращения к «нормальным» маршрутам.

Напомним, что страны Европейского союза закрыли воздушное пространство для зарегистрированных в РФ самолетов в феврале 2022 года.

Ранее Сирия разрешила российским гражданским самолетам осуществлять перелеты через свое воздушное пространство. Такой альтернативный вариант перелетов был связан с ограничением авиаперевозок для компаний из России через воздушное пространство Иордании.

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