Республиканцы в США предлагают использовать военных для борьбы с наркокартелями в Мексике

Однако в администрации Байдена заявили, что не рассматривают возможность военных действий в Мексике.

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Американские законодатели предложили направить в Мексику Вооруженные силы США. Их целью, согласно предложенной республиканцами идее, должна стать борьба с наркокартелями. Выдвинуто мнение, что подобная идея глубоко укоренилась внутри Республиканской партии.

«Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооруженных сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии», - сообщает RT, ссылаясь на американское СМИ.

Также сообщается, что законодатели в обеих палатах направили законопроект, «чтобы заклеймить некоторые картели как иностранные террористические организации».

В то же время в администрации президента Джо Байдена заявили, что не рассматривают возможность военных действий в Мексике. Также приводится мнение, что обозначение наркокартелей как иностранных террористических организаций не даст дополнительных полномочий, но предлагается совместно с конгрессом работать над модернизацией технологий Таможенной и пограничной службы «и включением фентанила в список наркотиков I, что наложит самые строгие правила на его производство и распространение».

Указано, что в 2021 году от передозировок синтетическими наркотиками - фентанилом - умерла почти 71 тысяча американцев.

Ранее в Конгрессе США уже заявляли, что страна должна воевать только с наркокартелями. По словам члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, единственной войной для США должна стать борьба против наркокартелей Мексики.