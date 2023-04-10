Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у Никобарских островов

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Сейсмологи Геологической службы США (USGS) зафиксировали крупное землетрясение у принадлежащих Индии Никобарских островов в Андаманском море. Данные об опасном природном явлении отражены на онлайн-карте на сайте научного центра.

По данным USGS, эпицентр подземных толчков находился на глубине порядка 10 км вдали от каких-либо населенных пунктов. Ближайший крупный город - Порт-Блэр с населением около 112 000 жителей - расположен в 332 км от ядра землетрясения. Его сила достигала 5,2 балла.

В USGS отметили высокую сейсмическую активность на Никобарских островах: в течение 9 апреля в этом регионе произошло пять землетрясений магнитудой от 4,4 до 5,2. Сильные подземные толчки ощущались также 4 апреля - магнитудой 5,0 и 8 апреля - магнитудой 4,6.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло самое мощное в современной истории землетрясение, жертвами которого стали более 50 тысяч человек.