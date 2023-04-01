Шойгу заявил, что наращивание производства боеприпасов позволяет выполнять задачи по плану СВО

По словам главы Минобороны, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения.

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Наращивание производства боеприпасов способствует выполнению поставленных задач в соответствии с планом проведения специальной военной операции на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках совещания с командованием объединенной группировки войск и заместителями по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Кроме того, Сергей Шойгу обратил внимание, что обеспечение группировок войск средствами поражения контролируется правительством и МО РФ.

Ранее министр обороны РФ проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Челябинской и Кировской областях. Отмечается, что выпуск боеприпасов, необходимых российским военным, увеличен.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.