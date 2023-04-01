Шойгу заявил, что обеспечение группировок войск средствами поражения контролируется кабмином и МО РФ

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обеспечение группировок войск средствами поражения находится на контроле правительства и Минобороны. Такое заявление министр сделал во время совещания с командованием объединенной группировки войск и заместителями по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

«Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в Правительстве и в Министерстве обороны РФ», - сказал глава МО РФ.

Напомним, Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады по текущей обстановке на Украине. Далее в ходе совещания обсуждались вопросы повышения эффективности системы логистики для обеспечения наших войск всем необходимым.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.