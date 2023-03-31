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Лукашенко предложил атлетам «не париться» из-за рекомендаций МОК

Вероника Волосунова
16:02 31.03.2023
Лукашенко добавил, что страна не будет меньше гордиться теми, кто выступит не под флагом страны, поскольку, приехав домой, они смогут развернуть свой флаг.
Лукашенко предложил атлетам «не париться» из-за рекомендаций МОК
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В ходе своего обращения к народу и парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил атлетам «не париться» из-за рекомендаций МОК. Он считает, что гордости за спортсменов, выступающих не под флагом страны, меньше не будет.

«Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим, - потерпим. Хотя это мерзость самая последняя: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь», - заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, результаты спортсменов не зависят от того, выступают они под флагом страны или нет.

«Он приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг... скажет, что его лишили выступать под этим флагом, но он патриот... Я исхожу из личности спортсмена - это его жизнь», - заявил  президент.

Кроме того, как отметил глава белорусского государства, все спортсмены выступают против любых войн, в том числе в Сирии, в Афганистане, тех, которые ведут западные страны в разных уголках мира.

«За мир будем. Укажем, что они (Запад. - Прим. ред.) подталкивают эту войну (на Украине. - Прим. ред.), они ее и развязали... А кто за эту войну? Вот их и накажем - кто сегодня постоянно подталкивает эту войну», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что МОК понемножку отступает от своих жестких позиций. Однако лишать спортсменов видов спорта и средств к существованию, за счет которых они кормят свои семьи, он считает недопустимым.

Ранее Уимблдон в Великобритании разрешил участвовать в турнирах спортсменам из России и Белоруссии, но при отсутствии госфинансирования и публичных заявлений о поддержке СВО в ходе турниров. 

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