Более 55 кг наркотиков стоимостью 150 млн руб. изъяли в Подмосковье

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В одной из квартир Лосино-Петровского округа Подмосковья нашли склад с крупными партиями наркотиков, общая стоимость которых может достигать 150 млн рублей. Об этом сообщили в МВД России.

По предварительной информации, склад организовал уроженец страны ближнего зарубежья, приехавший в Москву 10 лет назад. Все содержимое хранилища планировалось распространить с помощью тайников-закладок по территории Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили у подозреваемого в арендованной квартире более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша. Объем изъятой партии составляет около 80 тысяч разовых доз, а ее стоимость по ценам черного рынка может достигать порядка 150 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Героин и гашиш хранились в детских кроватках, на кухне и балконе. В квартире также нашли электронные весы, упаковочное оборудование и расходные материалы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Организатор незаконного сбыта наркотиков и по совместительству владелец склада заключен под стражу.

В конце прошлого года псковские таможенники пресекли контрабанду 186 кг гашиша из Украины. Наркотики пытались ввезти на территорию страны через Латвию. За это грозит пожизненное заключение.