На правом берегу отчетливо видны городские очертания, а с помощью специальной оптики можно разглядеть минометные позиции и укрытия националистов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие готовы отразить любое нападение украинских националистов на занятые позиции, хорошо укрепив левобережье Днепра. Это один из самых протяженных рубежей.

Минные заграждения расставлены у кромки воды, вдоль берега и траншеи в человеческий рост. Оттуда наши бойцы ведут наблюдение, предотвращая все попытки противника высадиться на берег на бронированных и быстроходных катерах.

Здесь находится самое узкое место в этой части Днепра. На правом берегу отчетливо видны городские очертания. Это даже невооруженным глазом. А вот с помощью специальной оптики можно даже детали разобрать. Минометные позиции и укрытия националистов. На этом месте также находится наблюдательный пост, где отслеживают подход водного десанта.

Ранее мы показывали как российские военнослужащие сделали неприступную стену на левом берегу Днепра. Противников по разные берега разделяет лишь 5 километров.