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Ребенок госпитализирован в результате нападения стаи собак в Иркутске

Игнат Далакян
07:38 10.04.2023
Юный житель микрорайона Иркутск II был госпитализирован в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу.
Ребенок госпитализирован в результате нападения стаи собак в Иркутске
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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В Иркутске стая бездомных собак напала на 7-летнего мальчика, ребенок госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что мальчик получил рваные раны, после чего потребовалась госпитализация в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Инцидент произошел в городском микрорайоне Иркутск II.

В пресс-службе администрации Иркутска отметили, что проводится ежедневный мониторинг территорий, где предположительно могут обитать безнадзорные животные, и осуществляется работа по поступившим от местных жителей заявкам. По контракту в городе проводятся отлов, вакцинация и стерилизация животных, после чего они снова выпускаются в прежнюю среду обитания. Однако, этих мер недостаточно для позитивного результата.

Мэр города Руслан Болотов, согласно сообщению, неоднократно направлял предложения по данной проблеме в Законодательное собрание региона и в ГД РФ. Отмечается, что инициативы на данный момент не приняты к рассмотрению по существу в Госдуме Российской Федерации.

Ранее в апреле прошлого года в результате нападения собаки в Сочи погибла 12-летняя девочка. СК РФ отметил, что животное содержалось вне вольера и без средств обеспечения безопасности.

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