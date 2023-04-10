Посол Нечаев заявил, что в вопросе допуска РФ к следствию по «Северным потокам» подвижек нет

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В вопросе допуска России к расследованию по «Северным потокам» прогресса нет. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что российская сторона не получала никаких официальных уведомлений по этому вопросу. Также, по словам Нечаева, для России допуск к установлению обстоятельств происшествия остается принципиальным требованием. У них есть специфические знания и необходимая квалификация, считает посол.

«Однако подвижек в этом вопросе не наблюдается», - приводят его слова «Известия».

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что за взрывами на газопроводах стоит спонсируемая государством группа. По его словам, найти виновных будет непросто.