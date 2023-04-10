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Маск отказался удалять запись Медведева в Twitter

Ирина Елагина
03:08 10.04.2023
Владелец соцсети заявил о праве пользователей самим выбирать, какие новости читать или игнорировать.
Маск отказался удалять запись Медведева в Twitter
© Фото: imago stock&people, www.imagowww.imago-images.de, GlobalLookPress
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Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск отреагировал на критику в соцсети в свой адрес из-за резкого поста про Украину, опубликованного заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно», - заявил Маск.

Напомним, что Дмитрий Медведев высказал точку зрения о том, что Украины не будет на планете, так как она никому не нужна.

Ранее сообщалось, что Маск назвал «эпичным тредом» прогноз Медведева на 2023 год.

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