«Эпичный тред»: Маск отреагировал на прогноз Медведева на 2023 год

В следующей публикации владелец Twitter отреагировал на сообщения Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом.

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Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на опубликованную запись Дмитрия Медведева, в которой заместитель председателя Совета Безопасности РФ поделился прогнозами на следующий год. Нынешний владелец Twitter назвал список бывшего российского президента «эпичным».

«Эпичный тред», - написал Маск на своей странице в Twitter, отметив аккаунт Медведева.

Накануне Дмитрий Медведев сделал «футуристический прогноз» на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а на газ - до 5000 долларов за 1 тысячу кубических метров, Европейский союз распадется, в Соединенных Штатах Америки начнется гражданская война, а Илон Маск одержит победу на выборах сломленных внутренним конфликтом США.