Армия Российские «Смерчи» ударили по позициям националистов: кадры Работать расчетам РСЗО «Смерч» приходится быстро: на занятие огневой позиции, наведение и залп отводится лишь несколько минут, после чего позицию нужно оперативно сменить. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: МО РФ показало редкие кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. Расчеты «Смерчей» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и смена позиции. Дальность полета и малый коэффициент отклонения 300-миллиметровых снарядов позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил. С помощью РСЗО «Смерч» российские бойцы подавляют работу органов управления и обеспечения войск противника, истощая ресурсный потенциал украинских боевиков. Ранее Минобороны России опубликовало кадры ударов российских «Градов» по позициям националистов в зоне спецоперации. На видео показано, как снаряды один за другим устремляются к цели. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика