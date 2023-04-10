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Российские «Смерчи» ударили по позициям националистов: кадры

05:29 10.04.2023
Работать расчетам РСЗО «Смерч» приходится быстро: на занятие огневой позиции, наведение и залп отводится лишь несколько минут, после чего позицию нужно оперативно сменить.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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МО РФ показало редкие кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации.

Расчеты «Смерчей» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и смена позиции.

Дальность полета и малый коэффициент отклонения 300-миллиметровых снарядов позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил. С помощью РСЗО «Смерч» российские бойцы подавляют работу органов управления и обеспечения войск противника, истощая ресурсный потенциал украинских боевиков.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ударов российских «Градов» по позициям националистов в зоне спецоперации. На видео показано, как снаряды один за другим устремляются к цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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