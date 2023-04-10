Расчеты ЗРК «Оса» поразили украинский беспилотник в зоне СВО

Каждый день комплексы зенитно-ракетной бригады ВВО сбивают до 10 вражеских беспилотников.

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Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» получил команду «к бою» и выдвинулся на огневую позицию. Он способен поражать воздушные цели на дистанциях до 10 км, основная его задача в зоне спецоперации - это уничтожение беспилотников.

Ежедневно комплексы зенитно-ракетной бригады Восточного военного округа сбивают до 10 беспилотников противника, защищая от атак с воздуха населенные пункты и позиции наших войск.

«Мы виделись с подразделениями, по которым эти средства воздушного нападения могли отработать, инженерные, мотострелковые - они чувствуют себя гораздо увереннее, когда мы рядом находимся, прикрываем их», - рассказал начальник расчета ЗРК «Оса-АКМ» с позывным «Ворон».

Среди беспилотников, уничтоженных этим расчетом, разведывательные «Фурии» украинского производства и турецкие ударные «Байрактары». Даже сложные малоразмерные цели «Оса» способна сбивать и днем, и ночью.

Подробнее о работе ЗРК смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число дронов Bayraktar, сбитых российскими войсками ПВО с начала спецоперации. Как подчеркнули в ведомстве, средства противовоздушной обороны РФ успешно противодействуют атакам украинских беспилотников.