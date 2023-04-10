Армия Минобороны раскрыло число дронов Bayraktar, сбитых российской ПВО с начала СВО Ирина Елагина По данным Минобороны, российская ПВО успешно противодействует атакам дронов, стоящих на вооружении украинских боевиков. © Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости Читайте нас на: Российская ПВО с зоне спецоперации успешно противостоит атакам беспилотников со стороны Украины. Заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин поделился статданными о сбитых дронах во время СВО. Украинские боевики используют в зоне СВО американские БЛА стратегического уровня Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9), а также оперативно-тактические турецкие TB2 Bayraktar. «Принципиальных различий в борьбе с беспилотниками по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет», - процитировало РИА Новости Демина. Об успешности действий ПВО «красноречиво свидетельствуют» более 100 Bayraktar, поставленных Украине из Турции и сбитых в зоне СВО. Ранее сообщалось, что 9 апреля в России отмечался День войск ПВО. Сейчас на вооружении российской ПВО стоит только современная техника, как, например, ЗРС С-400, С-350, ЗРПК «Панцирь-С» различных модификаций и радиолокационные комплексы и станции типа «Небо», «Сопка» и «Каста». Экспертное мнение и аналитика