Самолет с освобожденными российскими военнослужащими прибыл на аэродром Чкаловский
На борту воздушного судна находились 106 бойцов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена.
На борту находились 106 российских бойцов. Теперь каждому из них предстоит пройти обследование и реабилитацию в ведомственных медицинских учреждениях.
Напомним, о возвращении российских военнослужащих из плена сообщило Министерство обороны России. Бойцы также поделились эмоциями от возвращения на Родину.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.