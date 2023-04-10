Самолет с освобожденными российскими военнослужащими прибыл на аэродром Чкаловский

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На аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена.

На борту находились 106 российских бойцов. Теперь каждому из них предстоит пройти обследование и реабилитацию в ведомственных медицинских учреждениях.

Напомним, о возвращении российских военнослужащих из плена сообщило Министерство обороны России. Бойцы также поделились эмоциями от возвращения на Родину.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.