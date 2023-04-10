Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 106 военнослужащих

Российским военнослужащим в плену грозила смертельная опасность, как сообщили в МО РФ.

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Минобороны России сообщило о возвращении из вражеского плена 106 российских военнослужащих.

«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации доставят освобожденных в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

При этом было подчеркнуто, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.