Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 106 военнослужащих
Минобороны России сообщило о возвращении из вражеского плена 106 российских военнослужащих.
«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации доставят освобожденных в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.
При этом было подчеркнуто, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52, наносящих удары неуправляемыми ракетами по украинским боевикам.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.