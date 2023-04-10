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Курс «Основы российской государственности» введут в программы вузов РФ с сентября

Елизавета Потейчук
18:51 10.04.2023
В разработке и обсуждении программы приняли участие 3 000 преподавателей из 562 университетов страны.
Курс «Основы российской государственности» введут в программы вузов РФ с сентября
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Министерство науки и высшего образования России сообщило, что в российских вузах с сентября 2023 года будет введен курс «Основы российской государственности». Глава ведомства Валерий Фальков объяснил необходимость курса тем, что благодаря ему у студентов будет формироваться осознание принадлежности к обществу, а также развиваться чувство гражданственности.

«Курс будет введен в вузы уже с сентября 2023 года. В его разработке и обсуждении приняли участие 3 тыс. преподавателей из 562 университетов России», - говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Уточняется, что курс будет включать в себя пять частей, в числе которых модули «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило программу упрощенного поступления в высшие учебные заведения страны россиян, которые раньше обучались за границей.

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