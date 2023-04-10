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Мишустин заявил о продлении упрощенного поступления в вузы РФ россиян, обучавшихся за границей

Алексей Курильченко
11:15 10.04.2023
Воспользоваться программой также смогут студенты из новых регионов России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российское правительство продлило программу упрощенного поступления в высшие учебные заведения страны россиян, которые раньше обучались за границей. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Наши ребята, которые учатся за рубежом, столкнулись с проблемами - из-за того, что они из России. Многие также были отчислены. Специально таким студентам и аспирантам в прошлом году мы дали возможность зачесть данные дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор, и самое главное - бесплатно», - заявил Мишустин.

По словам российского премьера, данной возможностью воспользовались около 2,5 тысячи человек.

«Мы продлеваем такую программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились и получали образование, оказались в недружественном государстве. Зачтут им и победы на школьных олимпиадах», - заявил Мишустин.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому желающие работать в оборонно-промышленном комплексе смогут получить бесплатное образование. На эти цели будет выделено свыше 700 миллионов рублей, что позволит обучить более 12 тысяч человек.

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