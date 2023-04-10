Путешественник Киринкин описал, как попал под пеплопад вулкана Безымянный с камчатскими учеными

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Редко кому удавалось оказаться так близко к извергающемуся вулкану. Нулевая видимость, ветер и черная пыль. Стихия застала врасплох шестерых камчатстких ученых во время экспедиции.

«Пепловый шлейф двигался над нами. За счет направления ветра это движение происходило над нами. Мы приняли решение двинуться максимально к краю этого шлейфа, чтобы не попасть под пепел. Совсем нам выбраться не удалось. Не успели», - рассказал «Звезде» старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.

Всего за считанные минуты вулканические осадки окрасили снег в серый цвет. Из-за сильного пеплового столба ученым пришлось соорудить укрытие из перевернутых снегоходных нарт, чтобы переждать извержение.

Взрыва и выброса магмы на поверхность земли ученые не почувствовали. Однако от мощного низкочастотного гула во время выхода вулканического газа из кратера у членов экспедиции задрожали барабанные перепонки. Дмитрий Мельников привык работать в экстремальных условиях. Поездка к Безымянному планировалась целенаправленно группой ученых. С собой они привезли сейсмические датчики и газовые анализаторы. Нужно было зафиксировать геодинамические процессы, которые происходят с вулканом до и после его извержения.

Вместе с отрядом ученых в поездку отправился и путешественник Петр Киринкин. Месяц назад он уже оказывался под пеплопадом, но на Курилах, вблизи вулкана Эбеко. Мужчина признается, что в этот раз порции адреналина он получил на год вперед.

«Активность вулкана нарастала. Пирокластические потоки продолжали сходить. И этот низкочастотный гул не прекращался, а только усиливался. Самое опасное, когда пирокластический поток нагревается до 300-400 градусов Цельсия. Он мог дойти до нас», - поделился Киринкин.

Активная фаза извержения Безымянного длилась полчаса. Только когда выброс закончился и рассеялось облако пыли, вулканологи продолжили движение. Проснувшийся в конце марта Безымянный уже активно извергался несколько раз. Из его кратера изливалась лава и выходили облака пепла, кромки кратера часто обваливались. Сейчас вулкан завершил стадию извержения. Но он по-прежнему представляет опасность для посещения туристических групп и авиаперелетов, в связи с чем Росавиация предлагает авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты для полетов.