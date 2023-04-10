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Ученый Мельников рассказал, как застал извержение вулкана Безымянный на Камчатке

Дарина Криц
15:00 10.04.2023
На вулканологов из пеплового шлейфа падали небольшие лапилли*, которые были сложены из спекшегося пепла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Никитин, РИА Новости
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Один из ученых-вулканологов, попавших под пеплопад извергавшегося вулкана Безымянный на Камчатке, рассказал, как группа оказалась в центре событий. Он сообщил, что они планировали провести научные исследования состояния вулкана до извержения и во время него.

Своими впечатлениями со «Звездой» поделился старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований Института вулканологии  и сейсмологии ДФО РАН Дмитрий Мельников.

Установив в непосредственной близости от вулкана оборудование, на следующий день исследователи столкнулись с уникальным событием - произошел выброс пепла до высоты 9-10 километров над уровнем моря.

Пепловый шлейф двигался над вулканологами из-за движения ветра. Он накрыл их, а вместе с ним падали «небольшие лапилли*, которые были сложены из спекшегося пепла», то есть «легкие пористые обломки, которые опять же не могут причинить никакого ущерба человеку, потому что они сразу разрушаются».

«Явление очень уникальное, потому что, когда произошел взрыв, он произошел без звука. Мы не слышали звука взрыва. Просто увидели поднимающуюся огромную колонну пепловую над собой. И только потом, когда пепловая колонная начала рассеиваться, когда произошел основной взрыв, мы услышали достаточно низкочастотный гул. Это происходила мощная дегазация из вулканической постройки, то есть выходил газ, чистый газ вулканический. Это было очень интересно», - рассказал Мельников.

Для безопасности сотрудников, по словам Дмитрия Мельникова, было принято решение перевернуть снегоходные нарты и сделать укрытие. Он добавил, что сама активная фаза извержения продолжалась 20-30 минут.

* Лапилли - сфероидальные капли расплавленной или полурасплавленной лавы, выброшенные в результате извержения вулкана.

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