NBC News: в США ищут причины сбоя в работе «умных» бомб на Украине

По данным телеканала, военные США пытаются изучать сбой в работе систем наведения «умных» бомб JDAM, который случился на Украине.

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Американские военные пытаются изучать сбой в работе систем наведения «умных» бомб JDAM производства США, который произошел на Украине. Как следует из рассекреченных документов, которые якобы принадлежат Министерству обороны США, в сбое винят действия сил России, а именно систем радиоэлектронной борьбы.

«В нем предполагается, что взрыватели бомб не настроены должным образом и что могут быть проблемы с сигналом GPS, которые могут быть вызваны действиями российских глушилок», - сообщает телеканал NBC News со ссылкой на опубликованные документы Пентагона.

Ранее американская газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сказано, что украинская армия может остаться без боеприпасов для систем противовоздушной обороны к 3 мая. К такому выводу издание пришло после утечки документов Пентагона.