Освобожденные из украинского плена поделились эмоциями от возвращения в Россию
Вид освобожденных военнослужащих говорит сам за себя - измотанные пребыванием в плену, переживающие последствия ранений, они счастливы наконец-то вернуться обратно.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие, освобожденные из украинского плена, поделились эмоциями относительно своего возвращения в Россию. Видео предоставило российское оборонное ведомство.
«Прям радость вообще, что в России вообще. Что родных услышал - жену, ребенка, родителей», - поделился освобожденный по имени Александр.
Другой пленный заявил, что он пробыл у врага месяц и считает, что это в целом немного.
Вид освобожденных военнослужащих говорит сам за себя - измотанные пребыванием в плену, переживающие последствия ранений, они счастливы наконец-то вернуться обратно.
Всего, как заявили в Минобороны России, сегодня из плена было освобождено 106 российских военнослужащих.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.