Освобожденные из украинского плена поделились эмоциями от возвращения в Россию

Вид освобожденных военнослужащих говорит сам за себя - измотанные пребыванием в плену, переживающие последствия ранений, они счастливы наконец-то вернуться обратно.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие, освобожденные из украинского плена, поделились эмоциями относительно своего возвращения в Россию. Видео предоставило российское оборонное ведомство.

«Прям радость вообще, что в России вообще. Что родных услышал - жену, ребенка, родителей», - поделился освобожденный по имени Александр.

Другой пленный заявил, что он пробыл у врага месяц и считает, что это в целом немного.

Вид освобожденных военнослужащих говорит сам за себя - измотанные пребыванием в плену, переживающие последствия ранений, они счастливы наконец-то вернуться обратно.

Всего, как заявили в Минобороны России, сегодня из плена было освобождено 106 российских военнослужащих.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.