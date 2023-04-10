В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Три человека, в том числе ребенок, погибли в перестрелке в жилом доме в США на Пасху

Ирина Елагина
01:46 10.04.2023
По данным американской полиции, причиной массового убийства стало домашнее насилие.
Три человека, в том числе ребенок, погибли в перестрелке в жилом доме в США на Пасху
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Массовое убийство произошло в одном из жилых домов в американском Орландо. Жертвами преступления стали члены одной семьи: двое взрослых и ребенок. О трагедии сообщила полиция штата.

По информации соседей, к ним за помощью по телефону около трех часов утра 9 апреля обратилась женщина из дома напротив и попросила вызвать полицию.

«Позвоните в полицию, он стреляет», - написала она в смс-сообщении.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, из дома вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по силовикам.

«Подозреваемый вышел из дома, подошел к полицейским и выстрелил в них. Они открыли ответный огонь, подозреваемый скончался», - приводит News 6 слова начальника полиции Орландо Эрика Смита.

После убийства подозреваемого полиция проверила дом и обнаружила трех человек с огнестрельными ранениями: двое взрослых от полученных ран сразу погибли, ребенка полиция пыталась спасти, но он умер сразу, как только его привезли в больницу.

«Сердце разрывается, когда просыпаешься от его ужасных новостей о семье и ребенке, убитых в Пасхальное воскресенье», - отметила Комиссар городского округа 5 Регина Хилл.

По данным полиции, стрелком был 29-летний Лакорвис Тамар Дэйли. Что толкнуло молодого человека на преступление, пока не известно, ключевая версия - домашнее насилие.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:28 В стране и мире
Видео
Противники УПЦ попытались штурмом взять собор в Каменце-Подольском
18:15 В стране и мире
Путин и Лукашенко обсуждали в кремлевской квартире самые закрытые темы
17:39 В стране и мире
Экс-глава Минфина Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года
16:19 В стране и мире
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков
15:13 В стране и мире
Песков сообщил, что Путин планирует встречать Пасху в церкви
Популярное
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.