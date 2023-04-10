Три человека, в том числе ребенок, погибли в перестрелке в жилом доме в США на Пасху
Массовое убийство произошло в одном из жилых домов в американском Орландо. Жертвами преступления стали члены одной семьи: двое взрослых и ребенок. О трагедии сообщила полиция штата.
По информации соседей, к ним за помощью по телефону около трех часов утра 9 апреля обратилась женщина из дома напротив и попросила вызвать полицию.
«Позвоните в полицию, он стреляет», - написала она в смс-сообщении.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, из дома вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по силовикам.
«Подозреваемый вышел из дома, подошел к полицейским и выстрелил в них. Они открыли ответный огонь, подозреваемый скончался», - приводит News 6 слова начальника полиции Орландо Эрика Смита.
После убийства подозреваемого полиция проверила дом и обнаружила трех человек с огнестрельными ранениями: двое взрослых от полученных ран сразу погибли, ребенка полиция пыталась спасти, но он умер сразу, как только его привезли в больницу.
«Сердце разрывается, когда просыпаешься от его ужасных новостей о семье и ребенке, убитых в Пасхальное воскресенье», - отметила Комиссар городского округа 5 Регина Хилл.
По данным полиции, стрелком был 29-летний Лакорвис Тамар Дэйли. Что толкнуло молодого человека на преступление, пока не известно, ключевая версия - домашнее насилие.