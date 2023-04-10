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Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий до их появления

Елизавета Потейчук
17:29 10.04.2023
Механизм также позволит предотвратить введение локдаунов и нарушение обычного режима жизни, отметили инициаторы.
Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий до их появления
© Фото: Пресс-служба Госдумы РФ, РИА Новости
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В России необходимо создать механизм локализации эпидемиологических рисков до возникновения эпидемий. С таким предложением выступила парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

«(Предлагается. - Прим. ред.) разработать механизм, позволяющий локализовать эпидемиологические риски до возникновения эпидемий, а также предотвратить введение локдаунов и нарушение обычного режима жизни», - сказано в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в Госдуме назвали военно-биологическую программу США новой глобальной угрозой. Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада отказываются признавать очевидные данные по биолабораториям на Украине.

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