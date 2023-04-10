В стране и мире Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий до их появления Елизавета Потейчук Механизм также позволит предотвратить введение локдаунов и нарушение обычного режима жизни, отметили инициаторы. © Фото: Пресс-служба Госдумы РФ, РИА Новости Читайте нас на: В России необходимо создать механизм локализации эпидемиологических рисков до возникновения эпидемий. С таким предложением выступила парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. «(Предлагается. - Прим. ред.) разработать механизм, позволяющий локализовать эпидемиологические риски до возникновения эпидемий, а также предотвратить введение локдаунов и нарушение обычного режима жизни», - сказано в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Ранее в Госдуме назвали военно-биологическую программу США новой глобальной угрозой. Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада отказываются признавать очевидные данные по биолабораториям на Украине. Экспертное мнение и аналитика