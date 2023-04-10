В стране и мире Очевидец рассказал, как пытался остановить пожар в поселке в Свердловской области Алексей Курильченко Анатолий Бородкин Местный житель рассказал, что многие из пострадавших домов были брошены хозяевами до пожара. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Житель Свердловской области Валерий Пудов рассказал о пожаре в СНТ «Светлый». По словам очевидца, огонь появился в разных концах поселка, мужчина попытался остановить пожар своими силами до прибытия пожарных. «Утром горело в километре от меня, ветер западный был. Пока я дошел, дым с другой стороны повалил. И ветер переменился - северный пошел, сильней. Я зашел, побриться решил, смотрю - пламя уже тут, караул. Выскочил, давай тушить, сосенки порубил, отстоял край. Потом пожарные приехали... 20 минут и все сгорело, дома двухэтажные», - рассказал Валерий. Очевидец рассказал, что среди сгоревших домов многие были брошены хозяевами. Напомним, в результате пожара в области пострадало 20 жилых домов. Из-за сильного ветра и сухой травы пламя быстро перекинулось на строения. Возгорание удалось локализовать на площади 10 гектаров. Экспертное мнение и аналитика