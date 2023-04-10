В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Очевидец рассказал, как пытался остановить пожар в поселке в Свердловской области

Алексей Курильченко
Анатолий Бородкин
17:21 10.04.2023
Местный житель рассказал, что многие из пострадавших домов были брошены хозяевами до пожара.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Житель Свердловской области Валерий Пудов рассказал о пожаре в СНТ «Светлый». По словам очевидца, огонь появился в разных концах поселка, мужчина попытался остановить пожар своими силами до прибытия пожарных.

«Утром горело в километре от меня, ветер западный был. Пока я дошел, дым с другой стороны повалил. И ветер переменился - северный пошел, сильней. Я зашел, побриться решил, смотрю - пламя уже тут, караул. Выскочил, давай тушить, сосенки порубил, отстоял край. Потом пожарные приехали... 20 минут и все сгорело, дома двухэтажные», - рассказал Валерий.

Очевидец рассказал, что среди сгоревших домов многие были брошены хозяевами.

Напомним, в результате пожара в области пострадало 20 жилых домов. Из-за сильного ветра и сухой травы пламя быстро перекинулось на строения. Возгорание удалось локализовать на площади 10 гектаров.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 В стране и мире
Видео
Врачи Петербурга провели сложнейшую операцию и спасли новорожденного от порока сердца
17:51 Армия
Видео
Освобожденные из украинского плена поделились эмоциями от возвращения в Россию
16:30 Армия
Видео
МО РФ: на Донецком направлении уничтожены склад боеприпасов и пункт временной дислокации врага
15:48 В стране и мире
Видео
Пламя охватило склад с автозапчастями в Нахабино
15:15 В стране и мире
Херш заявил, что у Байдена есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.