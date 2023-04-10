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Опубликованы кадры прибытия в Россию военнослужащих, освобожденных из плена

17:18 10.04.2023
Сегодня Минобороны сообщило, что возвращены в Россию 106 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
© Видео: Шамсаил Саралиев, telegram © Фото: Шамсаил Саралиев, telegram
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Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия в РФ наших военнослужащих, освобожденных из украинского плена.

«Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают все, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям», - написал он.

Ранее Минобороны сообщило, что сегодня, 10 апреля, в результате переговоров с территории Украины возвращены 106 военнослужащих РФ.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что в плену нашим бойцам грозила смертельная опасность. Прибывших отправят в Москву для лечения и реабилитации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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