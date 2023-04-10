Опубликованы кадры прибытия в Россию военнослужащих, освобожденных из плена
Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия в РФ наших военнослужащих, освобожденных из украинского плена.
«Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают все, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям», - написал он.
Ранее Минобороны сообщило, что сегодня, 10 апреля, в результате переговоров с территории Украины возвращены 106 военнослужащих РФ.
Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что в плену нашим бойцам грозила смертельная опасность. Прибывших отправят в Москву для лечения и реабилитации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.