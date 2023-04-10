Армия Опубликованы кадры прибытия в Россию военнослужащих, освобожденных из плена Сегодня Минобороны сообщило, что возвращены в Россию 106 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. © Видео: Шамсаил Саралиев, telegram © Фото: Шамсаил Саралиев, telegram Читайте нас на: Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия в РФ наших военнослужащих, освобожденных из украинского плена. «Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают все, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям», - написал он. Ранее Минобороны сообщило, что сегодня, 10 апреля, в результате переговоров с территории Украины возвращены 106 военнослужащих РФ. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что в плену нашим бойцам грозила смертельная опасность. Прибывших отправят в Москву для лечения и реабилитации. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика