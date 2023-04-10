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Сотрудник СДЭК раскрыл детали инцидента с массовым отравлением в ПВЗ

Алексей Кошкин
Елизавета Потейчук
17:06 10.04.2023
По словам Артема, в посылке, которую случайно уронил работник ПВЗ, находился формалин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК Артем рассказал об обстановке в помещении, где произошло массовое отравление. По его словам, в пункт приезжали сотрудники МЧС для устранения последствий произошедшего - в посылке, которую случайно уронил работник ПВЗ, находился формалин.

«Приезжало МЧС, приезжали скорые, проверили. Можно сказать, ложная тревога. Как сказал сотрудник МЧС, это все безвредно», - сказал Артем, отвечая на вопросы корреспондента «Звезды».

Артем добавил, что часть посылки увезли на проверку, еще часть запаковали для дальнейшей утилизации.

Напомним, в одном из столичных в пунктов выдачи СДЭК сотрудник ПВЗ уронил посылку, в которой разбилось содержимое, после чего люди стали себя плохо чувствовать. Посетители пожаловались на жжение в глазах и першение в горле. Сообщалось, что в коробке мог находиться формальдегид.

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