Массовое отравление химикатами произошло в пункте выдачи в Москве
Пострадавшим людям на данный момент оказывается медицинская помощь.
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
В Москве произошло массовое отравление химикатами в пункте выдачи СДЭК. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
После того как сотрудник ПВЗ уронил посылку, в которой что-то разбилось, люди стали себя плохо чувствовать. Посетители сразу пожаловались на жжение в глазах и першение в горле.
На данный момент пункт выдачи временно закрыт. После инцидента людей вывели из здания, им оказывается медицинская помощь.
Согласно предварительным данным, в посылке мог находиться формальдегид. Подробности случившегося выясняются.