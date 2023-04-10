Массовое отравление химикатами произошло в пункте выдачи в Москве

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В Москве произошло массовое отравление химикатами в пункте выдачи СДЭК. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

После того как сотрудник ПВЗ уронил посылку, в которой что-то разбилось, люди стали себя плохо чувствовать. Посетители сразу пожаловались на жжение в глазах и першение в горле.

На данный момент пункт выдачи временно закрыт. После инцидента людей вывели из здания, им оказывается медицинская помощь.

Согласно предварительным данным, в посылке мог находиться формальдегид. Подробности случившегося выясняются.