Пламя охватило склад с автозапчастями в Нахабино

© Видео: yapnews, Telegram © Фото: yapnews, Telegram

В Подмосковье в поселке Нахабино загорелось нежилое здание. По предварительной информации, на складе с запчастями на улице Панфилова взорвался кислородный баллон. После взрыва начался пожар площадью примерно в 1 000 квадратных метров.

«Происходит горение кровли в строении с автозапчастями в Нахабино по адресу: улица Панфилова, дом 26А», - сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее в Свердловской области загорелись 20 жилых домов. Сильный ветер и большое количество сухих растений поспособствовали тому, что огонь быстро перекинулся на деревянные постройки.