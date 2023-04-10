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Пламя охватило склад с автозапчастями в Нахабино

Елизавета Потейчук
15:48 10.04.2023
По предварительным данным, площадь возгорания составляет примерно 1 000 «квадратов».
© Видео: yapnews, Telegram © Фото: yapnews, Telegram
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В Подмосковье в поселке Нахабино загорелось нежилое здание. По предварительной информации, на складе с запчастями на улице Панфилова взорвался кислородный баллон. После взрыва начался пожар площадью примерно в 1 000 квадратных метров.

«Происходит горение кровли в строении с автозапчастями в Нахабино по адресу: улица Панфилова, дом 26А», - сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее в Свердловской области загорелись 20 жилых домов. Сильный ветер и большое количество сухих растений поспособствовали тому, что огонь быстро перекинулся на деревянные постройки.

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