Бердыев оставил должность главного тренера ФК «Сочи»

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Курбан Бердыев покинул должность главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом говорится в сообщении на сайте команды. Отмечено, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, он входил в тренерский штаб Бердыева.

«Футбольный клуб "Сочи" желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», - сказано в сообщении ФК «Сочи».

Курбан Бердыев стал главным тренером команды 25 декабря. За время его руководства футболисты «Сочи» провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в двух из которых одержали победу.

Ранее РПЛ опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России.