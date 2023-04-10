В Кремле сообщили об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Предыдущие подобные шаги от Москвы не получили никакого отклика от Киева.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что идеи о пасхальном перемирии на Украине еще никем не предлагались. Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что предыдущие подобные действия Москвы не получили никакого ответа от Киева.

«Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя. До сих пор таких инициатив не было», - сказал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал, что президент России Владимир Путин традиционно будет встречать Пасху в церкви. Подробнее об этом Дмитрий Песков пообещал рассказать позднее.