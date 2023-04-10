В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле сообщили об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Елизавета Потейчук
14:41 10.04.2023
Предыдущие подобные шаги от Москвы не получили никакого отклика от Киева.
В Кремле сообщили об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что идеи о пасхальном перемирии на Украине еще никем не предлагались. Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что предыдущие подобные действия Москвы не получили никакого ответа от Киева.

«Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя. До сих пор таких инициатив не было», - сказал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал, что президент России Владимир Путин традиционно будет встречать Пасху в церкви. Подробнее об этом Дмитрий Песков пообещал рассказать позднее.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:15 В стране и мире
Херш заявил, что у Байдена есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США
14:18 Армия
Видео
МО РФ: в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады
13:06 В стране и мире
Песков заявил, что Вашингтон давно следит за лидерами других стран
12:38 В стране и мире
Путин и Жапаров обсудили развитие сотрудничества в различных областях
12:13 В стране и мире
Комитет ГД РФ одобрил поправку, приговаривающую к пожизненному лишению свободы за госизмену
Популярное
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.