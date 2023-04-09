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Песков сообщил, что Путин планирует встречать Пасху в церкви

Анна Назайкина
15:13 09.04.2023
Представитель Кремля пообещал позже рассказать об этом подробнее.
Песков сообщил, что Путин планирует встречать Пасху в церкви
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин традиционно будет встречать Пасху в церкви, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Планирует. Сообщим дополнительно», - сказал представитель Кремля РИА Новости.

Глава государства практически каждый год встречает этот светлый праздник в храме Христа Спасителя. Однако в 2020-м от этой традиции пришлось отказаться из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Президент РФ  тогда поставил свечу в часовне в своей резиденции в Ново-Огареве.

В прошлом году российский лидер посетил пасхальную службу в главном храме страны в ночь на воскресенье, 24 апреля. Вместе с ним там находился столичный мэр Сергей Собянин.

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