В МО РФ сообщили о поражении пунктов управления двух украинских бригад

Пункт управления одной из бригад находился в районе Ямполовки в ДНР, а другой - в районе Новоберислава в Херсонской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что удалось поразить пункты управления двух украинских бригад. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 102 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 134 районах.

Российские зенитчики за сутки перехватили два украинских снаряда РСЗО HIMARS. Были уничтожены 11 беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка (ЛНР), Токаревка (Харьковская область), Веселое, Пески, Благовещенка, Опытное (ДНР).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь военной техники противника. С начала спецоперации враг недосчитался 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 727 беспилотников, 415 ЗРК, 8 608 танков и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин РСЗО, 4 554 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 414 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил, что в районе Краматорска был уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.