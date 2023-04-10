МО РФ: в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады

Также на Донецком направлении уничтожено более 290 украинских боевиков, сообщили в оборонном ведомстве.

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов киевских формирований в районе Краматорска, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о потерях противника на Донецком направлении. За сутки уничтожено более 290 украинских боевиков. Помимо живой силы, у противника есть потери в военной технике, среди которых самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две буксируемые гаубицы - «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение неприятелю в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 50 человек. Среди уничтоженной военной техники есть самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Херсонском направлении уничтожены до 40 украинских боевиков и несколько единиц военной техники, в том числе американская буксируемая гаубица М777, советская буксируемая гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Розовка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое. Потери противника в личном составе превысили 30 человек. Среди уничтоженной техники есть САУ«Гвоздика» и гаубица Д-20. В районе Старицы уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.

На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка, Червоная Диброва. Уничтожены более 120 украинских боевиков и несколько единиц техники. В районе Новолюбовки уничтожен склад боеприпасов.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении пунктов управления двух украинских бригад.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.